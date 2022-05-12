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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на борту самолета в российском аэропорту

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в самолете в аэропорту Жуковский

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на борту самолета, который в настоящий момент находится в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Уточняется, что в российскую воздушную гавань поступило анонимное сообщение о «минировании». Сейчас лайнеры проверяются кинологами на наличие взрывных устройств.

Ранее в апреле неизвестные заявили о минировании самолета авиакомпании AirSerbia, следующего из Сербии в Россию. Анонимное сообщение о минировании летевшего из Белграда в Москву лайнера поступило на электронную почту аэропорта Шереметьево.

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Мария Гейн
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