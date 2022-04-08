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Неизвестные сообщили о минировании летящего из Белграда российского самолета

Поступило анонимное сообщение о минировании самолета AirSerbia, следующего из Белграда

Фото: Globallookpress.com

Неизвестные сообщили о минировании самолета авиакомпании AirSerbia, следующего из Сербии в Россию. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Так, анонимное сообщение о минировании летевшего из Белграда в Москву лайнера поступило на электронную почту аэропорта Шереметьево. По словам собеседника агентства, в настоящее время воздушное судно заходит на посадку в столичном аэропорту.

Ранее, в марте, россиянин, потерявший работу, пригрозил взорвать самолет российской авиакомпании, следующий по маршруту Москва — Екатеринбург. Мужчина с ником Carroll Flatley направил сообщение на почту агентства с угрозой взрыва отечественного воздушного судна из-за проблем в жизни.

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Валентина Процкова
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