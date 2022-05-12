Россияне раскрыли планы на летние каникулы детей

MAXIMUM Education: 38 процентов россиян проведут летний отпуск с детьми на море

Большинство россиян планирует этим летом провести отпуск вместе со своими детьми на море. Об этом стало известно из результатов опроса образовательной компании MAXIMUM Education, пишет «Газета.Ru».

Так, 38 процентов респондентов раскрыли, что запланировали совместную поездку на море. Еще 28 процентов участников опроса рассказали, что их дети отправятся отдыхать на дачу, 24 процента — поедут проводить каникулы с бабушками и дедушками в другие регионы страны. Каждый третий ребенок останется на лето в городе с друзьями, еще 18 процентов будут дома под присмотром няни.

От летних лагерей отказались две трети российских родителей — из тех, кто все же запланировал поездку, абсолютное большинство (62 процента) выбрали для отдыха загородный лагерь, 28 процентов — спортивные лагеря, 10 процентов — городские.

Также россияне поделились мнением насчет важности каникул: 42 процента опрошенных считают, что всей семье нужно проводить больше времени вместе, 28 процентов определили главным событием лета поездку на море, 22 процента отметили, что главное для школьников летом — отдохнуть и ничего не делать, восемь процентов подчеркнули, что ценят каникулы за возможность заняться образовательным процессом без спешки.

Ранее в апреле коуч по воспитанию детей и эксперт по раннему развитию Софи Пиклс (Sophie Pickles) назвала главную ошибку родителей во время путешествий с маленькими детьми. Так, по ее мнению, зачастую взрослые неправильно собираются в поездки — например, питание и воду для ребенка стоит упаковывать в отдельную сумку, которая всегда будет под рукой.