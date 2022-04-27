Названа главная ошибка родителей во время путешествий с детьми

Коуч по воспитанию посоветовала кормить детей во время взлета и посадки самолета

Коуч по воспитанию детей и эксперт по раннему развитию Софи Пиклс (Sophie Pickles) назвала главную ошибку родителей во время путешествий с маленькими детьми — по ее мнению, зачастую взрослые неправильно собираются в поездки. Слова эксперта приводит издание The Sun.

Как уточнила специалистка, чтобы не испытывать стресс при перелетах с детьми, в первую очередь стоит упаковать питание и воду для ребенка в отдельную сумку, которая всегда будет под рукой. «Сложите грудное молоко, смеси и детское пюре в ланчбокс или сумку-холодильник, прикрепите к ручной клади и пронесите через контроль отдельно», — советует Пиклс.

Она уверена, что подобные вещи всегда проверяют на пункте досмотра, поэтому следуя рекомендации получится не только избежать необходимости стоять в отдельной очереди, но и сэкономить время и нервы в самом полете.

Кроме того, эксперт напомнила, что согласно правилам провоза ручной клади, родителям разрешено брать в салон самолета детское питание и грудное молоко в неограниченном количестве при условии, что объем каждой бутылочки не превышает 100 миллилитров.

В заключение специалистка порекомендовала кормить детей во время взлета и посадки, чтобы у ребенка не закладывало уши. «Также облегчить задачу получится, если малыш будет сидеть на коленях», — заверила Пиклс.

Ранее в апреле пассажирку самолета унизили в сети из-за отказа уступать место у окна десятилетнему ребенку. По словам туристки, она специально доплатила 44 фунта стерлингов (4,6 тысячи рублей), чтобы сидеть у иллюминатора рядом с молодым человеком во время рейса на Гран-Канарию. При посадке к ней обратилась женщина с девочкой 10 лет с просьбой поменяться местами, чтобы ребенок мог сесть рядом с мамой, однако пассажирка отказалась уступать. Пост девушки вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети.