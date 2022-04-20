Пассажирка самолета отказалась уступать ребенку место у окна и была унижена

Отказавшуюся уступать 10-летнему ребенку место у окна пассажирку унизили в сети

Пассажирку самолета унизили в сети из-за отказа уступать место у окна десятилетнему ребенку. Об этом пишет Daily Mail.

Своей историей туристка поделилась на родительском форуме Mumsnet. По ее словам, она специально доплатила 44 фунта стерлингов (4,6 тысячи рублей), чтобы сидеть у иллюминатора рядом с молодым человеком во время рейса на Гран-Канарию.

При посадке к ней обратилась женщина с девочкой 10 лет с просьбой поменяться местами, чтобы ребенок мог сесть рядом с мамой, однако пассажирка уступать свое место отказалась.

Пост девушки вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Юзеры назвали путешественницу мелочной и обвинили в безразличии к детям. «Я бы не смогла наслаждаться комфортом, зная, что рядом сидит ребенок, которому плохо по моей вине», «Ваш молодой человек уже взрослый, мог бы посидеть и отдельно от вас», «Вы поступили безнравственно», — писали они в комментариях.

Однако многие пользователи поддержали решение пассажирки. «Вы правильно поступили. Хочешь лететь у окна — плати», «В 10 лет ребенок уже достаточно самостоятельный, чтобы побыть пару часов без мамы», «Не каждый может дать отпор этим противным мамочкам, которым якобы все должны. Вы молодец», — отмечали они.

Ранее в феврале стюардесса американских авиалиний раскрыла неочевидную причину, почему опасно менять место в самолете без предварительного предупреждения членов экипажа. По ее словам, перед взлетом проводятся обязательные процедуры взвешивания и балансировки — таким образом члены экипажа убеждаются, что лайнер готов к взлету.