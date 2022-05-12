В Госдуме ответили на слова об «угрозе мировому порядку» со стороны России

Чепа назвал главу ЕК оторванной от мира после слов об угрозе миропорядку со стороны России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «оторванной от мира» после ее слов о том, что Россия «является угрозой мировому порядку». Об этом пишут «Известия».

«То, что Россия является угрозой, она составляет угрозу тому европейскому миропорядку, выстроенному США в Европе, который заинтересован в том, чтобы существовала «определенная угроза Европе», чтобы раздувать затраты на НАТО и объяснять своему населению, почему идут такие расходы на вооружение», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что западным странам необходимо какое-то объяснение всему этому процессу, поэтому в последние несколько десятилетий постоянно создавался миф «России-агрессора». Кроме того, развитие отношений России с другими государствами, например, с Китаем, разрушает негативный образ страны, заключил Чепа.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на пресс-конференции на саммите Евросоюз-Япония в Токио заявила, что Россия представляет из себя прямую угрозу мировому порядку. По словам чиновницы, РФ и Китай заключили «тревожный пакт» и призывают «к новым и очень произвольным международным отношениям».