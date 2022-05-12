Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме ответили на слова об «угрозе мировому порядку» со стороны России

Чепа назвал главу ЕК оторванной от мира после слов об угрозе миропорядку со стороны России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «оторванной от мира» после ее слов о том, что Россия «является угрозой мировому порядку». Об этом пишут «Известия».

«То, что Россия является угрозой, она составляет угрозу тому европейскому миропорядку, выстроенному США в Европе, который заинтересован в том, чтобы существовала «определенная угроза Европе», чтобы раздувать затраты на НАТО и объяснять своему населению, почему идут такие расходы на вооружение», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что западным странам необходимо какое-то объяснение всему этому процессу, поэтому в последние несколько десятилетий постоянно создавался миф «России-агрессора». Кроме того, развитие отношений России с другими государствами, например, с Китаем, разрушает негативный образ страны, заключил Чепа.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на пресс-конференции на саммите Евросоюз-Япония в Токио заявила, что Россия представляет из себя прямую угрозу мировому порядку. По словам чиновницы, РФ и Китай заключили «тревожный пакт» и призывают «к новым и очень произвольным международным отношениям».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Россия предупредила Финляндию о «военно-технических мерах» при вступлении в НАТО
Сериал производства «Одноклассников» получил приз на аргентинском фестивале
Замкомандира «Азова» сообщил о 600 раненых бойцах в Мариуполе
МИД Румынии вызвал российского посла из-за статьи про «лай НАТО у границ России»
Россияне раскрыли планы на летние каникулы детей
Франция раскрыла сроки обсуждения заявки Украины на вступление в ЕС
В России снизилась добыча нефти
Россиянин на иномарке сбил коляску с младенцем на пешеходном переходе
На юге Узбекистана произошло землетрясение
Правоохранители заинтересовались жалобой комбата ДНР на поборы гаишников
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.