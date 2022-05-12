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Евросоюз назвал Россию прямой угрозой мировому порядку

Председатель Еврокомиссии фон дер ляйен назвала Россию прямой угрозой мировому порядку
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Albert Gea / Reuters

Россия представляет из себя прямую угрозу мировому порядку. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на пресс-конференции на саммите Евросоюз-Япония в Токио. Фрагмент ее речи доступен на YouTube-канале AFP.

По словам чиновницы Евросоюза, Россия и Китай заключили «тревожный пакт» и призывают «к новым и очень произвольным международным отношениям». «Китай должен активизировать свою деятельность для защиты многосторонней системы, от которой он получал выгоду при развитии своей страны», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на сегодняшний день США не фиксировали нарушений антироссийских санкций со стороны КНР. Псаки отметила, что Вашингтон продолжит внимательно наблюдать за происходящим. Помимо этого, она призвала рассматривать вопрос о пошлинах США на ряд китайских товаров отдельно от китайско-российских отношений.

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Николай Чигасов
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