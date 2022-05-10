В Белом доме оценили соблюдение Китаем санкций против России

Псаки: США на сегодняшний день не фиксировали нарушений Китаем санкций против России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила соблюдение Китаем санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, на сегодняшний день США не фиксировали нарушений антироссийских санкций со стороны КНР. Псаки отметила, что Вашингтон продолжит внимательно наблюдать за происходящим.

Помимо этого, она призвала рассматривать вопрос о пошлинах США на ряд китайских товаров отдельно от китайско-российских отношений. Официальный представитель президента США заявила, что ряд пошлин, введенных против Китая бывшим главой государства Дональдом Трампом, не были конструктивными и оказали негативное влияние на определенные американские отрасли. Она также допустила возможность отмены подобных тарифов.

Ранее The New York Times сообщало, что США оказывают давление на Тайвань, чтобы он покупал лишь те американские вооружения, которые, как считает Вашингтон, помогут острову отразить гипотетическую агрессию со стороны Китая. Как пишет издание, на фоне событий на Украине Вашингтон и Тайбэй пришли к выводу, что возможное китайское вторжение на Тайвань в ближайшие годы нужно рассматривать как «потенциальную опасность». Кроме того, союзники считают, что «немногочисленные, но имеющие правильные вооружения и стратегию вооруженные силы» могут дать отпор более крупному противнику.

