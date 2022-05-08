Стало известно о давлении США на Тайвань для защиты от Китая

NYT: США давят на Тайвань для покупки подходящего для защиты от нападения Китая оружие

США оказывают давление на Тайвань, чтобы он покупал лишь те американские вооружения, которые, как считает Вашингтон, помогут острову отразить гипотетическую агрессию со стороны Китая. Об этом стало известно The New York Times от источников.

Как пишет издание, на фоне событий на Украине Вашингтон и Тайбэй пришли к выводу, что возможное китайское вторжение на Тайвань в ближайшие годы нужно рассматривать как «потенциальную опасность». Кроме того, союзники считают, что «немногочисленные, но имеющие правильные вооружения и стратегию вооруженные силы» могут дать отпор более крупному противнику.

Сейчас, по данным газеты, США изучают возможности Тайваня обороняться от более крупного противника, чтобы понять, способен ли он отразить потенциальное вторжение КНР. В то же время в Тайбэе не все согласны с таким подходом. На этом фоне США отказали Тайваню в покупке некоторых вооружений, которые, как считают в Вашингтоне, не подходят для ведения боевых действий против Китая.

По информации издания, в администрации президента Джо Байдена уже предупредили тайваньских коллег, что госдепартамент будет отклонять подобные запросы, а также призвали американских производителей оружия не запрашивать у Вашингтона одобрение сделок с Тайванем на поставки определенных вооружений.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не видят указаний на то, что Китай в обозримом будущем нападет на Тайвань. В то же время Кирби отметил, что для Вашингтона важно нарастить свой военный потенциал таким образом, чтобы быть готовым в полной мере выполнить все свои обязательства перед Тайванем. Он также подчеркнул, что США продолжат поддерживать Тайвань в развитии его собственных оборонных возможностей.