Россиянин два года прятал дочь от бывшей жены на съемной квартире

Петербуржец два года прятал дочь от бывшей жены на съемной квартире в Ленобласти

Петербуржец два года прятал дочь от бывшей жены на съемной квартире в Ленинградской области и запрещал девочке ходить в школу. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Судебные приставы рассказали, что 47-летний россиянин в марте 2020 года не согласился с решением суда, оставившим ребенка с матерью. Он забрал девочку к себе и пропал. В апреле 2021 года приставы открыли разыскное дело.

С коллегами из Ленобласти им удалось обнаружить петербуржца вместе с восьмилетней дочерью в городе Луга. Приставы подчеркнули, что мать мужчины попыталась помешать им забрать ребенка.

Задержанный петербуржец позже признался, что на протяжении двух лет не позволял девочке общаться и играть с другими детьми. Восьмилетняя россиянка гуляла только вместе с ним в малолюдных местах, чтобы не привлекать внимания.

Ранее житель Магнитогорска случайно сдал полиции дочь-восьмиклассницу. Девушка украла у отца ключи от автомобиля, чтобы прокатиться по городу. Она уже состояла на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних.