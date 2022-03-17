Россиянин случайно сдал полиции дочь-восьмиклассницу

Восьмиклассница из Магнитогорска угнала у отца-таксиста автомобиль и попала в полицию

В Магнитогорске Челябинской области в полицию с заявлением об угоне рабочего автомобиля обратился таксист. Оказалось, его машину взяла его дочь-восьмиклассница. Таким образом, мужчина случайно сдал полицейским собственного ребенка. О случившемся сообщает портал 74.ru со ссылкой на региональное управление МВД России.

Девушка украла у отца ключи от автомобиля, чтобы прокатиться по городу. По информации издания, она уже состояла на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

В отношении подростка завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»), ответственность по которой составляет до пяти лет лишения свободы. Кроме того, ответственность понесет и отец угонщицы. На мужчину составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей — ему грозит административный штраф.

Ранее сообщалось о россиянине, который продал свой автомобиль, после чего случайно нашел его в одном из дворов и решил угнать у покупателя.