Россиянин продал автомобиль и угнал его у покупателя

В Хабаровске мужчина продал свой автомобиль, после чего случайно нашел его в одном из дворов города и решил угнать его у покупателя. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

24-летнему россиянину очень срочно понадобились деньги, в связи с чем он выставил на продажу свою Toyota Corona по очень низкой цене — всего за 60 тысяч рублей. Покупатель нашелся достаточно быстро и приобрел транспортное средство.

Спустя какое-то время он обнаружил свою бывшую машину, стоящую во дворе жилого дома, и решил вернуть ее себе. На связке его ключей остался дубликат, благодаря которому удалось открыть и завести автомобиль, после чего мужчина скрылся. Полиции удалось оперативно вычислить и задержать преступника, а украденное транспортное средство вернули законному владельцу.

Угонщику же, в свою очередь, грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее несовершеннолетние угонщики в округе Катуса, штат Джорджия, США, похитили автомобиль Chevrolet Silverado и увидели, что владелец транспортного средства оставил в салоне телефон. Во время поездки на угнанном автомобиле подростки взяли гаджет и сняли на него несколько селфи, благодаря чему их задержали полицейские.