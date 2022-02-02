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Похитители пикапа сделали селфи на телефон его владельца и попались полиции

Подростки в США угнали пикап и попались полиции из-за сделанных на телефон владельца селфи

Фото: Catoosa County Sheriff's Office

Полицейские в округе Катуса, штат Джорджия, США, задержали подозреваемых в угоне пикапа, которые попались после того, как сделали селфи на принадлежавший владельцу транспортного средства мобильный телефон. Об этом сообщает WTVC.

Как сообщили в полиции округа, несовершеннолетние угонщики похитили автомобиль Chevrolet Silverado и увидели, что владелец транспортного средства оставил в салоне телефон. Во время поездки на угнанном автомобиле подростки взяли гаджет и сняли на него несколько селфи.

По всей видимости, преступники не догадались, что сделанные ими фотографии автоматически загрузятся в принадлежащее владельцу облачное хранилище Google. Позже похитители сделали еще несколько фотографий в другом месте.

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Алиса Дмитриева
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