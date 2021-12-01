11-летний подросток угнал у жены полицейского BMW и попался

В Чикаго, США, полицейские задержали 11-летнего подростка за угон автомобиля. Позже выяснилось, что это не единственное его преступление. Об этом сообщает ABC 7.

14 ноября подросток угнал машину марки BMW у жены сержанта полиции Чикаго. Во время ограбления он угрожал женщине огнестрельным оружием.

Угонщик довольно быстро попался: его задержали и арестовали. По словам суперинтенданта полиции Дэвида Брауна, подросток оказался серийным преступником — на его счету несколько угонов автомобилей, некоторые из них были совершены при отягчающих обстоятельствах. Ведется расследование дела.

Мэр города Лори Лайтфут прокомментировала случившееся. «Я собираюсь встретиться с судьями по делам несовершеннолетних, чтобы обсудить эту проблему. У нас кризис, и это кризис, за который они должны нести ответственность. Мы не можем продолжать выпускать этих детей на улицы без поддержки, без ресурсов, без контроля», — заявила она.

Ранее сообщалось, что житель турецкого города Адана угнал два пикапа в надежде поехать к сбежавшей жене и попался полиции. Жена мужчины обиделась на него и уехала в другой город.