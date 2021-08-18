Из жизни
 
Последние новости
Советник Кадырова объяснил свой комментарий о талибах-красавчиках
Россиянка объявила о поиске попутчиков на работу и повеселила пользователей сети 
Минюст России признал движение «Голос» иноагентом
Боевики «Талибана» в Кабуле замазали изображения женщин
Крупнейшие компании США обвинили в приближении глобального потепления
В Китае задумали «зеленый» мегапроект
Бежавший президент Гани пообещал вернуться в Афганистан
Белорусские журналисты ответили на задержания своих коллег
Меган Фокс поддержала тренд и надела расстегнутый кардиган на голое тело
Новости партнеров
Прослушать новость

Мужчина угнал два автомобиля ради примирения со сбежавшей женой и попался

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: sabah.com

Житель турецкого города Адана угнал два пикапа в надежде поехать к сбежавшей жене и попался полиции. Об этом сообщает газета Sabah.

Жена обиделась на 32-летнего мужчину и уехала в город Конья. Муж хотел отправиться за ней, чтобы помириться, но у него не было ни денег, ни транспортного средства. Тогда он решил угнать автомобиль.

Как Россия плакала по Михаилу Кругу и запускала «Фабрику звезд»
Читать

Турок заручился поддержкой трех своих друзей. На одной из улиц города компания присмотрела пикап, устроилась поодаль и начала ждать подходящего момента. Когда поблизости никого не оказалось, они завели грузовик «с толкача» и угнали его. Друзья отвезли автомобиль скупщику металлолома и продали за 5,5 тысячи лир (47,7 тысячи рублей). Увидев деньги, брошенный муж забыл о планах ехать к супруге и потратил всю сумму вместе с друзьями в развлекательном заведении.

Затем мужчина решил угнать еще один пикап, чтобы все же добраться до беглянки. На этот раз один из друзей отказался помогать ему, и на дело они отправились втроем. Угонщики украли ключи от фургона и нашли в нем кредитную карту и водительское удостоверение владельца. Они позвонили в службу поддержки клиентов банка и сменили пин-код, для чего один из мужчин продиктовал в качестве альтернативного контактного номера телефон своей девушки.

Когда на указанный ими номер пришел новый пароль, мужчины сняли с карты тысячу лир (8,6 тысячи рублей) и поехали в Конью. Тем временем владельцы грузовика сообщили об угоне в полицию. Полицейские проанализировали данные с камер наблюдения и задержали троих мужчин, когда они спали в угнанном автомобиле в Конье. Их доставили в Адану. Кроме того, полицейские задержали их приятеля, который участвовал в первом угоне пикапа, и торговца металлоломом, купившего его.

Ранее сообщалось, что мужчина показал необычный способ, как помириться с игнорирующей его женой. Провинившийся муж снял на камеру, как перекрывает воду в унитазе, переставляет батарейки в пульте от телевизора, чуть-чуть откручивает лампочки и кладет сковородки на высокие полки на кухне, а также уменьшает мощность на кофемашине, меняет настройки на телефоне и выключает Wi-Fi.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Муж показал необычный способ помириться с женой и встревожил людей
Пенсионер пытался убить жену за перетягивание одеяла на себя
Поругавшийся с женой украинец заснул в чужом гробу
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 июля
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon Killer

Убийца-хамелеон.

Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
18:1113 августа

Тигры устроили яростную драку за территорию на глазах у туриста

17:2313 августа

Отшельник вернулся к людям после 30 лет в лесу

15:1413 августа

Диетолог рассказала о признаках полезной и здоровой пищи

Из жизни00:01 4 июля

Одержимые огнем.

Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
14:0713 августа

24-летний мужчина сделал предложение 61-летней возлюбленной

13:0013 августа

Мать-одиночка потратила миллионы рублей на создание семьи своей мечты

12:0013 августа

Девочка перенесла инсульт в утробе матери и лишилась возможности говорить

Из жизни00:0220 июня

«Они не знают, что делают»

Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
11:0313 августа

Мужчина нашел на барахолке стоящую миллионы рублей картину и купил за бесценок

10:0013 августа

Студентка лишилась 20 тысяч рублей из-за горошины в холодильнике

09:0013 августа

Женщина заподозрила мужа в измене и застала его в машине с полуголым мужчиной

Россия
Памятник женщине с котом в московском парке возмутил россиян
«Мчались к Белому дому, обгоняя танки»
30 лет назад начался августовский путч. Как Москва оказалась на грани войны?
В Роспотребнадзоре отказались от обязательной вакцинации школьников
«Если кто-то хотел выпить, он знал, как достать»
 
Москвичей предупредили о ливнях с градом
В Подмосковье и Нур-Султане возложили цветы к памятникам панфиловцам
«Каждый день для Дениса может стать последним»
Двухлетнего мальчика спасет срочная операция на сердце. Нужна наша помощь
Все материалы
Мир
Рейс из Москвы приземлился в аэропорту Кабула
«США унижены»
Америка проиграла войну за Афганистан. Как это приведет к росту терроризма во всем мире?
В Германии раскрыли темы переговоров Путина и Меркель
«Нам вряд ли захотелось бы жить при их власти»
Талибы захватили Афганистан. Что ждет страну при террористах?
Талибы взорвали статую своего давнего врага
«Я боюсь, что талибы убьют меня и близких»
Жители Кабула о том, как выживают в захваченном террористами Афганистане
В Словакии отказались массово принимать беженцев из Афганистана
Все материалы
Бывший СССР
Армения согласилась возобновить переговоры по Карабаху с Азербайджаном
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
На Украине почтили память нацистского преступника
Узбекистан выделит аэропорт для эвакуации граждан ЕС из Афганистана
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Литва вручила Белоруссии ноту протеста из-за инцидента с пограничниками
Все материалы
Экономика
Крупнейшие компании мира начали копить деньги из страха перед коронавирусом
Черная смерть.
Как разлив нефти в Новороссийском порту скажется на экологии
В России задумали защитить важные компании от проверок иностранцев
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Топ-менеджеры «Пятерочки» пришли за покупками в костюме GERT
За банкротство в ответе.
Почему бывший губернатор Челябинской области может лишиться столичной недвижимости
Российским предпринимателям присудят больше денег
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин из-за квартиры напал на родственника с мачете и покончил с собой
Сибирский форсаж.
Как семья воров на полной скорости грабила фуры на российских дорогах
Задержаны похитившие 12 россиян ради выкупа братья
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин с другом из ревности забили до смерти двух человек
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон.
В результате ЧП погибли два пассажира и пострадали 20
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса на 70 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Компания Disney задумала разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Как Россия подсела на «Фабрику звезд» и похоронила короля шансона
 
Представительница МакSим раскрыла подробности реабилитации певицы
Встали на поток.
Как Россия оплакивала Михаила Круга, запускала «Фабрику звезд» и танцевала под «Дискотеку Авария»
Семья Стаса Пьехи потребовала ограничить свободу избившей ребенка соседке
Стадное чувство.
Почему курение, ожирение, счастье и зевота могут быть заразными
Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына Виктора Цоя на решение районного суда
Все материалы
Интернет и СМИ
Мать написала сообщение одноклассницам дочери и была признана героиней
«Мы ошиблись»
Французы создали интернет и пользовались им раньше всех на планете. Что погубило их революционный проект?
Познер назвал необъяснимый поступок Горбачева
В сети развеяли спорные мифы о женщинах
«Ставят свои правила выше закона»
Могущество соцсетей растет — они блокируют даже президентов. Как с этим бороться?
Названы главные уязвимости в системе цифровых паспортов
Все материалы
Ценности
Модель обругали за фото в мусульманской одежде на фоне событий в Афганистане
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Старшая сестра Кардашьян показала новую прическу на фото в бикини
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Девушка придумала способ не носить бюстгальтер под облегающей одеждой
Теодоро Нгема Обианг Манге«Просто счастливый человек»
Как сын африканского президента получил власть и растратил деньги страны на роскошь и женщин
Белла Хадид снялась в бикини марки Эмили Ратаковски и взволновала поклонников
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Повелитель женских сердец.
Как жил денди-авантюрист, соблазнивший половину Лондона и разбогатевший на дамских слабостях
Все материалы
Появился набор-конструктор для создания автодома своими руками
Циклон карающий: 30 лет суперпикапу GMC Syclone
Грузовик, который обгонял Ferrari и стоил как два стандартных пикапа
BMW объявила дату дебюта своего первого водородного автомобиля
Джигитовка на Lamborghini
Изучаем красоты Карачаево-Черкесии на внедорожном суперкаре Lamborghini Urus
Перечислены любимые дизельные автомобили россиян
Москва: сотня редких машин на обычной парковке. Видео!
Блогеры нашли площадку с раритетами и показали самые интересные
Раскрыты характеристики и стоимость спорткупе Nissan Z
Все материалы
Среда обитания
Названы наименее и наиболее обеспеченные жильем города России
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
В Госдуме назвали способ получить жилье без ипотеки
Названо место строительства первого города в Сибири по идее Шойгу
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
Россиянам дали советы по защите дачи от налетчиков
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
Все материалы