Мужчина угнал два автомобиля ради примирения со сбежавшей женой и попался

Житель турецкого города Адана угнал два пикапа в надежде поехать к сбежавшей жене и попался полиции. Об этом сообщает газета Sabah.

Жена обиделась на 32-летнего мужчину и уехала в город Конья. Муж хотел отправиться за ней, чтобы помириться, но у него не было ни денег, ни транспортного средства. Тогда он решил угнать автомобиль.

Турок заручился поддержкой трех своих друзей. На одной из улиц города компания присмотрела пикап, устроилась поодаль и начала ждать подходящего момента. Когда поблизости никого не оказалось, они завели грузовик «с толкача» и угнали его. Друзья отвезли автомобиль скупщику металлолома и продали за 5,5 тысячи лир (47,7 тысячи рублей). Увидев деньги, брошенный муж забыл о планах ехать к супруге и потратил всю сумму вместе с друзьями в развлекательном заведении.

Затем мужчина решил угнать еще один пикап, чтобы все же добраться до беглянки. На этот раз один из друзей отказался помогать ему, и на дело они отправились втроем. Угонщики украли ключи от фургона и нашли в нем кредитную карту и водительское удостоверение владельца. Они позвонили в службу поддержки клиентов банка и сменили пин-код, для чего один из мужчин продиктовал в качестве альтернативного контактного номера телефон своей девушки.

Когда на указанный ими номер пришел новый пароль, мужчины сняли с карты тысячу лир (8,6 тысячи рублей) и поехали в Конью. Тем временем владельцы грузовика сообщили об угоне в полицию. Полицейские проанализировали данные с камер наблюдения и задержали троих мужчин, когда они спали в угнанном автомобиле в Конье. Их доставили в Адану. Кроме того, полицейские задержали их приятеля, который участвовал в первом угоне пикапа, и торговца металлоломом, купившего его.

Ранее сообщалось, что мужчина показал необычный способ, как помириться с игнорирующей его женой. Провинившийся муж снял на камеру, как перекрывает воду в унитазе, переставляет батарейки в пульте от телевизора, чуть-чуть откручивает лампочки и кладет сковородки на высокие полки на кухне, а также уменьшает мощность на кофемашине, меняет настройки на телефоне и выключает Wi-Fi.

