Муж показал необычный способ помириться с женой и встревожил людей

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Пользователь TikTok с ником @trip_uhl_d показал необычный способ, как помириться с игнорирующей его женой. Видеоролик собрал более 13 миллионов просмотров и встревожил комментаторов.

Провинившийся муж снял на камеру, как перекрывает воду в унитазе, переставляет батарейки в пульте от телевизора, чуть-чуть откручивает лампочки и кладет сковородки на высокие полки на кухне. Помимо этого, он уменьшил мощность на кофемашине, поменял настройки на телефоне и выключил Wi-Fi. Все это для того, чтобы жена обратилась к нему за помощью.

В конце видео @trip_uhl_d заявил, что собирается сесть и ждать, когда жена вынужденно заговорит с ним. Некоторые пользователи сети похвалили мужчину и назвали его идею гениальной. Другие же, напротив, принялись его критиковать.

«О да, она определенно заговорит с тобой… о разводе», — предупреждали одни. «Покойся с миром. Думаю, ты прожил хорошую жизнь», — глумились другие. «Моя бывшая была настолько упрямой, что купила бы новый телевизор, унитаз и сковородки, лишь бы и дальше не разговаривать», — комментировали третьи.

Ранее пользовательница TikTok с ником Destiny (Судьба) коварно отомстила изменявшему ей парню и шокировала людей. Девушка собрала его личные вещи в коробку, распылила на них лак для волос, после чего посыпала одежду блестками. Многие пользователи сети сочли ее поведение токсичным.

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