Сирота получила от российских чиновников квартиру с полумиллионным долгом

В Новосибирской области чиновники выдали сироте квартиру с долгом в 600 тысяч рублей

В городе Болотное Новосибирской области выпускница детского дома получила от чиновников квартиру, но не смогла стать собственницей нового жилья. Оформить права сироте помешало неожиданное обременение недвижимости — долг более чем в полмиллиона рублей, пишет KP.RU.

Речь идет о студии площадью 30 квадратных метров на первом этаже дома, которую выдали россиянке спустя 10 лет ожидания. Сначала на имущество оформили договор соцнайма на пять лет, позже девушка решила воспользоваться правом приватизировать жилье, но получила отказ.

Запросив документы у судебных приставов, сирота выяснила, что на квартире висит долг в 600 тысяч рублей, а виновником указана администрация города Болотное. «Оказывается, моя квартира не одна такая. У них в обременении несколько площадей», — поделилась пострадавшая. Власти заявили, что впервые сталкиваются с такой проблемой, и пообещали разобраться в ситуации.

Судебные приставы подтвердили, что квартира находится под арестом по вине администрации. «На нее есть несколько исполнительных производств в отделении районных судебных приставов. Запрет на регистрационные действия есть тоже», — пояснили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Как пояснили в ведомстве, долгом оказались штрафы за неисполнение вовремя судебных решений — например, по выдаче квартир детям-сиротам. Россиянке специалисты посоветовали прийти в отделение и написать заявление о восстановлении нарушенных прав.

Ранее жительница Челябинска лишилась дома за долги по оплате коммунальных услуг сотен чужих людей. Cудебные приставы взыскали с женщины долги 400 незнакомых ей горожан и арестовали имущество. Общая сумма задолженности достигла 22 миллионов рублей.