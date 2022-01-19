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Россиянку лишили дома за долги сотен чужих людей

У жительницы Челябинска арестовали жилье за задолженности по квартплате 400 незнакомцев

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Жительницу Челябинска лишили дома за задолженности сотен чужих людей по оплате коммунальных услуг. Cудебные приставы взыскали с женщины долги 400 незнакомых ей горожан и арестовали имущество за неуплату. Об этом пишет 74.ru.

В течение нескольких лет на сайте «Госуслуги» россиянка получает уведомления о новых задолженностях по квартплате. Имена и адреса неплательщиков не совпадают с данными потерпевшей, но во всех сообщениях указан одинаковый номер СНИЛС. Общая сумма долгов достигла 22 миллионов рублей — за это женщину лишили прав на жилье в Челябинске и земельный участок в СНТ «Вишневый».

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После обнаружения чужих долгов челябинка пожаловалась в техподдержку сайта, но сотрудники портала посоветовали обратиться к судебным приставам. Чтобы доказать непричастность к записанной на нее сумме, женщина также обращалась в Росреестр и прокуратуру, однако проблему так и не удалось решить.

Ранее оплату чужих долгов потребовали у жительницы села Солодянка Челябинской области. Электрики выставили счет на 20 тысяч рублей пенсионерке, которая семь лет не жила в квартире и не пользовалась электроэнергией. Пострадавшая дважды выиграла суд по этому делу, однако квитанции по оплате счетов за соседей продолжили приходить.

Нина Ташевская
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