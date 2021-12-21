Съехавшей из квартиры пенсионерке выставили счет за долги соседей

Сотрудники коммунальных служб в селе Солодянка Челябинской области решили заставить пенсионерку оплатить чужие долги. Электрики предъявили россиянке счет на 20 тысяч рублей за услуги в квартире, из которой та съехала семь лет назад, передает Znak.

По словам активиста ЛДПР Дамира Байтенова, женщина уведомила коммунальщиков о переезде и предварительно погасила все коммунальные платежи. В квартире никто не проживал, а часть времени она была отключена от электросети. Байтенов уверен, что сотрудники ЖКХ пересчитали долги соседей на пенсионерку, чтобы не проводить работы с недобросовестными плательщиками.

Тем не менее коммунальщики потребовали от женщины 17 тысяч рублей за электричество и еще около 3000 рублей пени. Пострадавшая обратилась в суд и дважды его выиграла, однако в декабре ей снова выставили счет. Пенсионерка наняла юристов, чтобы отбиться от необоснованных претензий.

Ранее за чужие долги пострадала многодетная семья в Санкт-Петербурге. Двое взрослых и пятеро детей лишились горячей воды и газа из-за общей с соседом транзитной трубы. Мужчина не оплачивал газ два года и задолжал коммунальщикам 10 тысяч рублей — за это работники «Петербурггаза» отключили подачу топлива в обе квартиры.