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Съехавшей из квартиры пенсионерке выставили счет за долги соседей

Коммунальщики в Челябинской области потребовали от пенсионерки 20 тыс руб за чужие долги

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Сотрудники коммунальных служб в селе Солодянка Челябинской области решили заставить пенсионерку оплатить чужие долги. Электрики предъявили россиянке счет на 20 тысяч рублей за услуги в квартире, из которой та съехала семь лет назад, передает Znak.

По словам активиста ЛДПР Дамира Байтенова, женщина уведомила коммунальщиков о переезде и предварительно погасила все коммунальные платежи. В квартире никто не проживал, а часть времени она была отключена от электросети. Байтенов уверен, что сотрудники ЖКХ пересчитали долги соседей на пенсионерку, чтобы не проводить работы с недобросовестными плательщиками.

Тем не менее коммунальщики потребовали от женщины 17 тысяч рублей за электричество и еще около 3000 рублей пени. Пострадавшая обратилась в суд и дважды его выиграла, однако в декабре ей снова выставили счет. Пенсионерка наняла юристов, чтобы отбиться от необоснованных претензий.

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Анна Аверьянова
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