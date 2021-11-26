Многодетную семью лишили газа за чужие долги

В Санкт-Петербурге у многодетной семьи отключили газ за чужие долги. Петербуржцы лишились горячей воды и возможности готовить на плите из-за общей с соседом транзитной трубы, пишет «Фонтанка».

Мужчина не оплачивал газ два года и задолжал коммунальным службам 10 тысяч рублей — за это работники «Петербурггаза» отключили подачу топлива в его квартиру. Одновременно газ пропал и у исправно платившей по квитанциям семьи, проживающей через стенку в другом подъезде.

Мать пятерых детей возмутила несправедливость, она обратилась в обслуживающую организацию. В «Газпроме» сказали, что при перекрытии не знали об особенностях газопровода в этом доме и предложили женщине самостоятельно покрыть долги соседа. Семья сочла это унижением и побоялась неоднократного повторения ситуации.

После жалоб в «Петербурггаз» сотрудники осмотрели газопровод и убедились, что отключили общую транзитную трубу. Однако перед тем, как восстановить подачу пострадавшим, решили проверить систему и обнаружили в ней утечку. Чтобы выяснить причину, необходимо было попасть в квартиру должника — тот долго не хотел впускать рабочих. Повреждений на газопроводе не оказалось, и трубу вновь заполнили газом. Однако на фоне плохих отношений с соседом семья считает, что это ненадолго — он попытается им отомстить за шум от игр детей.

Во избежание повторного отключения за чужие долги женщина направила в «Петербурггаз» заявление с просьбой организовать независимую подачу газа. Копию обращения она подала в прокуратуру и органы опеки, а также пригрозила обращением в суд в случае отсутствия реакции.

Однако в общественном совете ЖКХ при вице-губернаторе Санкт-Петербрурга отметили, что процедура отделения займет около двух лет и обойдется семье примерно в 400 тысяч рублей. Такими средствами пострадавшие петербуржцы не располагают.

Ранее за чужие долги осталась без отопления жительница города Бор в Нижегородской области. Матери троих детей с момента приобретения квартиры приходили счета с задолженностью, о которой прошлый собственник не сообщил при заключении сделки. К осени 2021 года сумма долга достигла 28 тысяч рублей, после чего пришли сотрудники коммунальных служб и перекрыли газ.