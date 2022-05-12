На Москву обрушится мощная гроза

На Москву обрушится первая в этом году гроза, воздух в городе прогреется до 20 градусов

На Москву обрушится первая в этом году мощная гроза, при этом воздух в городе прогреется до 20 градусов. Об этом сообщается на сайте «Москвы 24» в четверг, 12 мая.

По словам синоптиков, ближе к вечеру в столице начнется дождь с порывистым ветром. В городе выпадет около 40 процентов месячной нормы осадков.

Из-за потепления в столице с 14 мая начнут отключать отопление, отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о начале климатического лета в Москве 28-29 мая.

Метеоролог спрогнозировал в четверг, 12 мая, и в пятницу, 13 мая, потепление до плюс 19-20 градусов в Москве, до плюс 20-22 градусов — в Подмосковье. При этом ночью температура воздуха не будет превышать 8-10 градусов, указал специалист.

