Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

На Москву обрушится мощная гроза

На Москву обрушится первая в этом году гроза, воздух в городе прогреется до 20 градусов

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

На Москву обрушится первая в этом году мощная гроза, при этом воздух в городе прогреется до 20 градусов. Об этом сообщается на сайте «Москвы 24» в четверг, 12 мая.

По словам синоптиков, ближе к вечеру в столице начнется дождь с порывистым ветром. В городе выпадет около 40 процентов месячной нормы осадков.

Из-за потепления в столице с 14 мая начнут отключать отопление, отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о начале климатического лета в Москве 28-29 мая.

Метеоролог спрогнозировал в четверг, 12 мая, и в пятницу, 13 мая, потепление до плюс 19-20 градусов в Москве, до плюс 20-22 градусов — в Подмосковье. При этом ночью температура воздуха не будет превышать 8-10 градусов, указал специалист.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Улюкаева освободили из колонии
Улюкаеву запретили менять место жительства без разрешения ФСИН
В Совфеде заявили о риске объявления войны России
Сергей Шнуров назвал позицию покинувших Россию звезд ущербной
Путин поздравил нового президента Филиппин с победой на выборах
Врач назвала шесть убивающих иммунитет повседневных привычек
Перечислены особенности экономики России в ближайшие три года
Президент Шри-Ланки заявил о готовности пойти на уступки протестующим
В Росавиации продлили ограничения полетов на юг страны
20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.