Вильфанд назвал сроки прихода климатического лета в Москву

Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил, что климатическое лето придет в Москву 28-29 мая

В Москве климатическое лето наступит в конце мая. Потепление в столице спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Вечерняя Москва».

«По прогнозам, жаркая погода ожидается в конце текущего месяца, когда начнется климатическое лето и среднесуточная температура постоянно будет превышать показатель плюс 15 градусов», — рассказал синоптик.

Он уточнил, что окончательное потепление придет в столицу 28-29 мая. Улучшения погоды в Москве стоит ждать в середине этой недели — тогда столбики термометров поднимутся до 18-20 градусов, считает Вильфанд.

Метеоролог спрогнозировал в четверг, 12 мая, и в пятницу, 13 мая, потепление до плюс 19-20 градусов в Москве, до плюс 20-22 градусов — в Подмосковье. При этом ночью температура воздуха не будет превышать 8-10 градусов, отметил специалист.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал россиянам о погоде летом. По его словам, в июне и июле 2022 жителей страны ждет теплая погода с температурой около или выше нормы. Синоптик также спрогнозировал дефицит осадков, подчеркнув, что прогноз является ориентировочным.