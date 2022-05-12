Мать двоих детей сбросила 44 килограмма и раскрыла метод похудения

Daily Mail: жительница Англии похудела на 44 килограмма с помощью рукавной гастропластики

Мать двоих детей из Англии Саманта Нойс весила 104 килограмма и была любительницей калорийной еды, но за семь месяцев ей удалось сбросить 44 килограмма. Свой метод похудения 38-летняя британка раскрыла в Daily Mail.

По словам Нойс, она часто переедала по вечерам, чтобы бороться с тревогой. В ее рационе на неделю были три упаковки шоколада, шесть пачек чипсов, два пакета конфет, хлеб с маслом и несколько бокалов вина. «Я пряталась в черную мешковатую одежду и перестала заниматься детьми, 21-летней Кортни и 13-летней Алфи, потому что не хотела, чтобы люди знали, что у них толстая мама», — признается британка.

Жительница Англии рассказала, что однажды в социальных сетях увидела фотографию сильно изменившейся за короткий период женщины и связалась с ней, чтобы узнать, как ей удалось похудеть. Та ответила, что избавилась от лишних килограммов с помощью рукавной гастропластики — операции по удалению части желудка с целью его уменьшения. Тогда Нойс приняла решение взять кредит и сделать такую же операцию.

По словам британки, после операции она запаниковала, что больше никогда не сможет нормально есть, и думала, что разрушила жизнь. «Это было морально и физически тяжело, но, когда я начала видеть результаты, я чувствовала себя потрясающе. Ко мне начала возвращаться уверенность в себе», — рассказала она.

Нойс признается, что после похудения отношения с мужем и детьми наладились и она перестала надевать черную одежду, отдавая предпочтение ярким цветам. Теперь она следит за питанием и порциями и предпочитает домашнюю еду заказной.

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