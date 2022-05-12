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172-килограммовый мужчина сбросил половину веса после обидных слов сына

Daily Mail: британец похудел на 89 килограммов из-за обидных слов сына

Фото: @mrriggs1

35-летний Мэтью Риггс из Эссекса, графства на юго-востоке Англии, сбросил половину веса после обидных слов семилетнего сына, который поинтересовался, когда отец умрет от ожирения. Британец пообещал сыну похудеть и решил кардинально изменить свою жизнь, сообщает Daily Mail.

По его словам, раньше он выпивал бутылку рома каждый день, питался фастфудом и никогда не занимался спортом. В итоге его вес достиг 172 килограммов. Риггс решил полностью отказаться от алкоголя, стал самостоятельно готовить еду и начал ежедневно ходить в тренажерный зал. Во время карантина из-за пандемии COVID-19 мужчина тренировался дома. За три года ему удалось похудеть на 89 килограммов и привести свое тело в спортивную форму.

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Год назад британец решил выйти на новый уровень и принять участие в сценическом шоу бодибилдеров. «У меня был шанс победить, и я хотел доказать сыну, что все возможно», — рассказал он. Риггс участвовал в категории «Перевоплощение» соревнования Pure Elite и стал победителем на глазах у жены и детей. Он рассказал, что, увидев его успехи, жена тоже стала вести здоровый образ жизни.

Риггс советует худеющим прежде всего изменить отношение к еде. «Если вы не измените свое мышление, вам все равно захочется объедаться. Вы должны приложить усилия, чтобы мотивировать себя и действительно изменить жизнь к лучшему», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании отказалась от привычки брать еду навынос и похудела на 51 килограмм. Фактором, который мотивировал британку похудеть, был список желаний, который она не могла исполнить.

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Рузанна Акмалтдинова
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