Женщина похудела на 51 килограмм ради исполнения мечты

44-летняя жительница Великобритании отказалась от еды навынос и похудела на 51 килограмм

Жительница Великобритании отказалась от привычки брать еду навынос и похудела на 51 килограмм. Ее историю публикует Daily Mail.

44-летняя Лора Холдер рассказала, что не могла принять свою внешность и даже отказалась от покупки зеркал в полный рост, чтобы не видеть ненавистное отражение. Она начала стремительно набирать вес после рождения сыновей, и чтобы утешить себя, ела все больше. Решение похудеть женщина приняла во время пандемии COVID-19: после того как у ее подруги из-за коронавируса умер близкий человек, она поняла, что лишний вес делает ее более уязвимой.

Еще одним фактором, который мотивировал британку похудеть, был список желаний, который она не могла исполнить. В него входило посещение музыкального фестиваля, катание на роликах, запись подкаста, покупка обтягивающих платьев, игра в футбол с сыном и обучение диджеингу. Ради исполнения мечты Холдер кардинально поменяла свои пищевые привычки.

Раньше британка пропускала завтрак, обедала жареной картошкой или чипсами, ужинала кебабом или большой порцией спагетти болоньезе, а перекусывала мороженым. Теперь женщина завтракает картошкой домашнего приготовления, обедает супом или сэндвичем, ужинает рыбой или курицей с овощами, а перекусывает фруктами или небольшим шоколадным батончиком.

Холдер взяла за правило не есть после семи вечера, и это, как она считает, повлияло на нее волшебным образом. Похудев, она уже успела реализовать несколько пунктов из списка желаний, например, съездила на музыкальный фестиваль.

Ранее сообщалось, что 28-летняя Марианна Райан из ирландского графства Килдэр сбросила 51 килограмм за два года и поделилась своим методом. До похудения Райан была любительницей китайской еды из забегаловок, торгующих навынос, энергетиков и сладкого, а ее вес превышал 120 килограммов.