Первые социально значимые объекты в Мариуполе начали получать электричество

Энергетики запитали первые социально значимые объекты в Мариуполе

Энергетики запитали первые социально значимые объекты в Мариуполе. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство угля и энергетики ДНР.

В ведомстве отметили, что еще 8 мая после завершения ремонтно-восстановительных работ было подано напряжение на три мариупольские подстанции. А 12 мая к электроснабжению, среди прочих, подключили больницу и станцию скорой медицинской помощи, водонасосную станцию и мобильную станцию «Феникс». Работа проходит в тесном контакте с саперами МЧС.

Также был выстроен перечень важных объектов, которые будут подключаться к электроснабжению в приоритетном порядке наряду с населением.

8 мая член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко рассказал «Ленте.ру», что глобальные разрушения в Мариуполе и Волновахе из-за боевых действий во время спецоперации России на Украине не позволяют восстановить города в короткие сроки. «Нужно создавать человеческие условия, нужно создавать на перспективу, чтобы было энергоснабжение, водоснабжение — цивилизованное жилье строить, а не времянки. Понятно, что нужно организовывать массу производств, начиная со стекол, потому что они все повыбиты, а сейчас хотя бы клеенки туда привезти, чтобы степлером позакрывать», — сказал он.