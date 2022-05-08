В Госдуме оценили сроки восстановления Мариуполя и Волновахи

Депутат Алексеенко заявил о длительном периоде восстановлении Мариуполя и Волновахи

Глобальные разрушения в Мариуполе и Волновахе из-за боевых действий во время спецоперации России на Украине не позволяют восстановить города в короткие сроки. Об этом «Ленте.ру» рассказал член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко.

Сроки восстановления

По словам депутата, реальный объем работ необходимо оценить после завершения спецоперации.

Масштабы и за какой период будет восстановлено, мы поймем после окончания [спецоперации] и инвентаризации. Все остальное — это гадание на кофейной гуще. Говорить, что это будет решено одномоментно и за считанные месяцы — нет, конечно. Речь идет о довольно длительном периоде Николай Алексеенко депутат Госдумы

На сроки восстановления разрушенных домов и инфраструктуры влияет качество работ, отметил депутат.

«Здесь не самоцель построить какие-то времянки, палаточные городки, еще что-то. Речь идет о том, чтобы строить быстро, но в то же время качественно, чтобы люди могли это долго [использовать]. У нас были в свое время программы переселения из ветхого жилья, когда только что построенные дома были признаны аварийными. Так же не нужно, нужно создавать человеческие условия, нужно создавать на перспективу, чтобы было энергоснабжение, водоснабжение — цивилизованное жилье строить, а не времянки. Понятно, что нужно организовывать массу производств, начиная со стекол, потому что они все повыбиты, а сейчас хотя бы клеенки туда привезти, чтобы степлером позакрывать», — сказал Николай Алексеенко.

Нестандартные решения

Для оценки объема работ населенные пункты посетил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он провел осмотр вместе с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. По словам Пушилина, работы будут крайне сложными. «Они должны быть нестандартные, так как нас ожидает стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки», — заявил он.

По словам Николая Алексеенко, такой подход связан с большим количеством разрушений.

«Начать нужно с обследования значительного количества объектов, которые были повреждены, всей инфраструктуры, начиная с обследования технических вещей, состояния конструкций, заканчивая обследованием на предмет взрывоопасных предметов. Этот этап будет выполняться усилиями специализированных организаций, в том числе МЧС. Дальше нужно принять пространственно-планировочные решения, [понять], какие объекты подлежат сносу, [где] невозможна реконструкция. Здесь нужно учитывать современные реалии, современные технологии. Есть, например, быстровозводимые дома, нам нужно в течение короткого периода времени возвести довольно большое количество пригодного для жизни и со всей необходимой коммунальной инфраструктурой жилья», — объяснил парламентарий.

Также среди нестандартных решений Алексеенко назвал возведение новых кварталов «в чистом поле», поскольку какие-то могут не подлежать восстановлению. В строительстве необходимо будет задействовать как российские силы, так и помощь местных жителей, считает Николай Алексеенко.

«Нужно будет максимально привлекать местных жителей. Не обойтись без мощностей, без техники из Российской Федерации. Основные решения, которые я вижу, — это правильное планирование, логистика, нужно выстраивать мощности по производству стройматериалов, железобетонных конструкций, модульных домов. Такой опыт у нас есть, просто его в короткое время нужно масштабировать. Немаловажным будет наличие ресурсов и строительных материалов, нужно будет налаживать производство большого количества всей номенклатуры стройматериалов, чтобы уменьшить логистическую и прочую составляющую. Опять же это рабочие места, не нужно забывать», — заключил он.

Во время визита в Мариуполь и Волноваху Марат Хуснуллин посетил больницы, которые, несмотря на разрушения, продолжают прием пациентов.

«В регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать, в частности необходимо провести масштабную работу в части оказания гуманитарной помощи!», — написал он по итогам поездки.

