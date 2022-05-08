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Вице-премьер Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху

Вице-премьер РФ Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху для оценки восстановительных работ
Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин. Фото: Сайт Правительства РФ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил города Мариуполь и Волноваху. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, Хуснуллин должен оценить объем восстановительных работ в городах, а также подобрать подходы к процессу строительства. «Они должны быть нестандартные, так как нас ожидает стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки», — отметил глава республики.

Пушилин и Хуснуллин провели осмотр больниц. В Волновахе врачи уже принимают пациентов и делают простые операции. Глава ДНР отметил, что некоторые корпуса больницы придется снести и построить заново. Кроме того, вице-премьер предложил восстановить рядом с лечебным учреждением дом для врачей.

В больнице на правом берегу Мариуполя, по словам Пушилина, разрушений меньше. Он заявил, что украинские военные стреляли по ней из танков. Лечебному учреждению требуется ремонт кровли и остекление. «Лекарства, воду, продукты питания в больницу завозят. Но тоже существует проблема с жильем и для медперсонала, и для волонтеров, — рассказал глава ДНР. — Марат Шакирзянович тут предложил другое решение — быстровозводимые городки».

Ранее Пушилин заявил, что жители Мариуполя не останутся один на один со своими проблемами и город будет обязательно восстановлен.

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Константин Лысяков
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