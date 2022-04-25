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Власти ДНР отказались восстанавливать завод «Азовсталь» в Мариуполе

Новый мэр Мариуполя Иващенко заявил, что власти не будут восстанавливать завод «Азовсталь»

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Власти Донецкой народной республики (ДНР) не будут восстанавливать разрушенный из-за боев завод «Азовсталь». Об этом заявил «Известиям» новый мэр Мариуполя Константин Иващенко.

По его словам, вместо этого городское руководство займется восстановлением двух других предприятий — Металлургического комбината имени Ильича и «Азовмаша».

Территория завода «Азовсталь» по-прежнему не контролируется российскими и донецкими военнослужащими. Там укрываются остатки 36-й бригады морской пехоты ВСУ и полка национальной гвардии «Азов». Российское командование отказалось от штурма комплекса, но установило контроль по периметру.

Как утверждает глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, на «Азовстали» также могут находиться около 400 иностранных наемников. До этого он предрекал, что укрывшимся на комбинате украинским военным «осталось недолго».

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Алевтина Запольская
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