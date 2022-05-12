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Кадыров пообещал украинским националистам «интересное представление»

Кадыров: украинских националистов ждет интересное представление на Луганском направлении
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал украинским националистам интересное представление на Луганском направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров при этом отметил, что украинские боевики могут готовиться и укрепляться, но это вряд ли им хоть как-то поможет. «Все козыри у нас!» — подчеркнул он.

Помимо этого, глава региона рассказал, что чеченские бойцы после успехов на Луганском направлении усовершенствуют тактику для того, чтобы достичь максимального военного преимущества.

Ранее Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Южное Луганской народной республики (ЛНР). «На зданиях населенного пункта Южное теперь красуются наши знамена», — рассказал Кадыров. По его словам, чеченские силовики и бойцы народной милиции ЛНР разобрали укрепительные позиции украинских войск.

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Марина Совина
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