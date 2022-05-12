Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Южное

Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Южное в ЛНР
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Южное Луганской народной республики (ЛНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На зданиях населенного пункта Южное теперь красуются наши знамена», — рассказал Кадыров. По его словам, чеченские силовики и бойцы народной милиции ЛНР разобрали укрепительные позиции украинских войск. «Российские войска поочередно вызволяют города и села из предательских рук украинских националистов. Мы не успокоимся до тех пор, пока каждый идеологический последователь Бандеры не получит по заслугам», — добавил он.

О взятии под контроль населенных пунктов Южный и Воеводовка в Донбассе Рамзан Кадыров сообщал еще 11 мая. Также под полным контролем российских военнослужащих находятся поселки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польша приготовилась обойтись без газа из «Ямала-Европы»
Тренер отжавшейся 101 раз девятилетней жительницы Подмосковья раскрыла ее секрет
Полянский допустил затягивание спецоперации из-за западных стран
Российский дипломат назвал НАТО врагом
В Италии согласились оплатить поставки газа из России с конвертацией в рубли
Тиньков переулок в Пушкине предложили переименовать
Минобороны рассказало о карательных рейдах украинских сил в Харьковской области
Минфин Украины оценил расходы на военные нужды с начала спецоперации России
Россиянку оштрафовали за полуобнаженное фото на фоне храма
Работу российской ПВО заметили неподалеку от границы РФ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.