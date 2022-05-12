Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Южное в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Южное Луганской народной республики (ЛНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На зданиях населенного пункта Южное теперь красуются наши знамена», — рассказал Кадыров. По его словам, чеченские силовики и бойцы народной милиции ЛНР разобрали укрепительные позиции украинских войск. «Российские войска поочередно вызволяют города и села из предательских рук украинских националистов. Мы не успокоимся до тех пор, пока каждый идеологический последователь Бандеры не получит по заслугам», — добавил он.

О взятии под контроль населенных пунктов Южный и Воеводовка в Донбассе Рамзан Кадыров сообщал еще 11 мая. Также под полным контролем российских военнослужащих находятся поселки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник.