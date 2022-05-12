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Псаки рассказала об угрозах в свой адрес

Покидающая Белый дом Джен Псаки рассказала об угрозах в свой адрес
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Chris Kleponis / CNP / Global Look Press

Джен Псаки, покидающая должность пресс-секретаря Белого дома, рассказала об угрозах в свой адрес. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Псаки, она получала «ужасные письма и тексты», которые были адресованы лично ей, и в которых упоминались имена ее детей. «Это было самой сложной частью моей работы», — призналась она. При этом некоторые послания содержали прямые угрозы проникновения в ее дом.

Как отметила Псаки, она сообщала об угрозах в Секретную службу США. «Были случаи, когда я была обязана делиться информацией», — добавила она.

Ранее Джен Псаки пошутила о планах после ухода со должности. Она отметила, что решила спать и смотреть сериалы, но ничего конкретного пока не предполагает. Таким образом она не подтвердила и не опровергла информацию СМИ о возможном уходе на телевидение.

Джен Псаки покинет должность 13 мая, проработав на посту полтора года. Новым представителем Белого дома назначена ее заместитель, Карин Жан-Пьер

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Марина Совина
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