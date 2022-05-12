Минобороны России обвинило ВСУ в использовании медучреждений как опорных пунктов

Минобороны РФ: украинские войска используют медучреждения для оборудования опорных пунктов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют медучреждения как опорные пункты и размещают там тяжелое вооружение. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в Боровском Луганской Народной Республики (ЛНР) в здании поликлиники размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских, в том числе тяжело больных, вынудили покинуть медучреждение, а около поликлиники были оборудованы блокпосты и огневые точки, рассказал Мизинцев. Он добавил, что в Лисичанске в местной детской поликлинике и медицинском колледже также были созданы блокпосты ВСУ.

Помимо этого, Мизинцев подчеркнул, что эти и другие подобные факты нарушения норм международного права остаются без внимания со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее представитель Минобороны рассказал, что украинские военные заминировали Кайдакский мост через Днепр и планируют обвинить в его подрыве российских солдат и формирования Донецкой народной республики (ДНР), которые собираются вести через него наступление. В настоящее время боевики берут плату с гражданских за проезд по мосту в сторону республики, отметил он.

