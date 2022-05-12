Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны России обвинило ВСУ в использовании медучреждений как опорных пунктов

Минобороны РФ: украинские войска используют медучреждения для оборудования опорных пунктов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют медучреждения как опорные пункты и размещают там тяжелое вооружение. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в Боровском Луганской Народной Республики (ЛНР) в здании поликлиники размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских, в том числе тяжело больных, вынудили покинуть медучреждение, а около поликлиники были оборудованы блокпосты и огневые точки, рассказал Мизинцев. Он добавил, что в Лисичанске в местной детской поликлинике и медицинском колледже также были созданы блокпосты ВСУ.

Помимо этого, Мизинцев подчеркнул, что эти и другие подобные факты нарушения норм международного права остаются без внимания со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее представитель Минобороны рассказал, что украинские военные заминировали Кайдакский мост через Днепр и планируют обвинить в его подрыве российских солдат и формирования Донецкой народной республики (ДНР), которые собираются вести через него наступление. В настоящее время боевики берут плату с гражданских за проезд по мосту в сторону республики, отметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польша приготовилась обойтись без газа из «Ямала-Европы»
Минобороны рассказало о карательных рейдах украинских сил в Харьковской области
Минфин Украины оценил расходы на военные нужды с начала спецоперации России
Россиянку оштрафовали за полуобнаженное фото на фоне храма
Работу российской ПВО заметили неподалеку от границы РФ
В России цены на вторичное жилье упали впервые за три года
Сбербанк сообщил о противодействии непрерывным кибератакам
Песков прокомментировал слухи об «ультиматуме» Киева по «Азовстали»
Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Южное
В Rutube назвали возможных виновников взлома видеоплатформы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.