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В Минобороны рассказали о планах украинских военных взорвать мост через Днепр

В Минобороны заявили, что украинские военные заминировали Кайдакский мост через Днепр

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские военные заминировали Кайдакский мост через Днепр и планируют обвинить в его подрыве российских солдат и формирования Донецкой народной республики (ДНР), которые собираются вести через него наступление. В настоящее время боевики берут плату с гражданских за проезд по мосту в сторону республики, сообщает ТАСС.

«По имеющейся оперативной информации, на выезде из города Днепра через мост Кайдакский боевики батальонов территориальной обороны осуществляют пропуск гражданских лиц в направлении Донецкой народной республики и Харьковской области только за фиксированную плату, требуя неподъемные для большинства простых людей денежные средства в размере 200 долларов США с человека», — заявил представитель Минобороны.

Он добавил, что у военного ведомства есть достоверная информация о минировании моста, который собираются взорвать в случае подхода к нему российских подразделений, после чего воспользоваться «отработанным сценарием», обвинив в этом российскую сторону, которая якобы наносит удары по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры, заключил Мизинцев.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в граничащем с Украиной российском селе Солоха один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела со стороны Киева.

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Марина Совина
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