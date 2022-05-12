Мужчина спас из горящей машины кольцо и сделал возлюбленной предложение

WSMV4: американец сделал возлюбленной предложение после спасения из горящего автомобиля

Житель США спас из горящего автомобиля помолвочное кольцо и сделал предложение возлюбленной. Об этом сообщает WSMV4.

Бруклинн Стивенс и ее возлюбленный Майерс Харт ехали на автомобиле и услышали громкий хлопок. Харт свернул на обочину, чтобы проверить, что случилось. Неожиданно машину охватило пламя.

«Был громкий взрыв. Я думаю, взорвался бачок радиатора, и жидкость разлетелась под капотом. Все это загорелось», — рассказал мужчина. Влюбленные и лучшая подруга Стивенс смогли эвакуироваться из машины. После этого американец осознал, что в автомобиле осталось помолвочное кольцо. Извлечь украшение не представлялось возможным. «Все, что нам оставалось делать — молиться о том, чтобы кольцо сохранилось после пожара», — признался Харт.

На место происшествия прибыли пожарные и начали тушить возгорание. Подруга будущей невесты тайком попросила их поискать кольцо. «Мы начали просеивать пепел и нашли оплавленный футляр. Я открыл его и увидел, что кольцо выглядит как новое. Это было настоящее чудо», — отметил пожарный Стив Хопкинс.

Харт решил, что это подходящий момент, чтобы сделать возлюбленной предложение. Он попросил одного из пожарных снять этот момент на видео, после чего опустился перед Стивенс на одно колено. Его возлюбленная рассказала, что кольцо было еще теплым от огня, когда Харт надел его ей на палец. «Я спросила: "Прямо здесь?" — и начала плакать. Конечно, я согласилась выйти за него замуж!» — сказала она журналистам.

Ранее житель американского города Фьюквей-Варина, штат Северная Каролина, сделал предложение возлюбленной на руинах их сгоревшего дома. Он извлек из обломков помолвочное кольцо, которое хранил в огнеупорном сейфе.