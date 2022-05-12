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США обвинили в попытке доминировать путем ухудшения отношений России и Китая

Совбез Белоруссии обвинил США в попытке доминировать путем разрушения оси Россия-Китай

Фото: Pixabay

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил США в том, что они пытаются сохранить свое доминирование добиваясь ухудшения отношений России и Китая, рассказал он в интервью журналу «Национальная оборона».

«Современная международная обстановка характеризуется устойчивой тенденцией к формированию нового миропорядка и сопровождается крайне напряженным характером взаимоотношений между основными центрами силы. США стремятся сохранить доминирование путем разрушения образующейся оси Россия-Китай и недопущения диалога России со здоровыми силами в Евросоюзе, которые не приемлют диктата Белого дома», — заявил Вольфович.

Он добавил, что по той же причине Великобритания приняла решение покинуть Евросоюз, был создан новый оборонный альянс AUKUS, а также произошло множество других экономических, политических, а также военных трансформаций по всему миру, главной целью которых является всячески помешать возникновению каких-либо альтернатив мироустройству, в котором позиции Вашингтона не будут доминирующими.

Ранее журналистка китайской газеты Global Times Ван Цзямей заявила, что введение ограничительных мер в отношении российской нефти западными странами может привести к нестабильности во всей мировой экономике. Она отмечает, что санкции являются обоюдоострым мечом для Запада, так как Россия — это основной мировой поставщик энергоносителей.

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Марина Совина
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