Гендиректор Rutube допустил причастность бывших сотрудников компании к взлому платформы

В Rutube назвали возможных виновников взлома видеоплатформы. Об этом в видеоподкасте RTVI «Хроники нового мира» сообщил Гендиректор компании Александр Моисеев.

По словам Моисеева, руководство допускает причастность бывших сотрудников компании к взлому. «Это одна из версий, часть, наверное, цепочки. Кто-то что-то где-то сказал, какой-то программист, может быть, когда-то давно в баре за кружкой пива что-то ляпнул. Из таких кусочков собирается [информация]», — рассказал Моисеев. Подробностей он не раскрыл и призвал дождаться официальных результатов расследования.

О том, что Rutube атаковали хакеры, СМИ сообщили 9 мая. Кроме того, в сети распространились данные об утере исходного кода сайта, без которого ресурс невозможно восстановить. В пресс-службе компании подтвердили информацию о кибератаке, но уточнили, что исходный код не был утерян.