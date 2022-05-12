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В Rutube назвали возможных виновников взлома видеоплатформы

Гендиректор Rutube допустил причастность бывших сотрудников компании к взлому платформы

Фото: Unsplash

В Rutube назвали возможных виновников взлома видеоплатформы. Об этом в видеоподкасте RTVI «Хроники нового мира» сообщил Гендиректор компании Александр Моисеев.

По словам Моисеева, руководство допускает причастность бывших сотрудников компании к взлому. «Это одна из версий, часть, наверное, цепочки. Кто-то что-то где-то сказал, какой-то программист, может быть, когда-то давно в баре за кружкой пива что-то ляпнул. Из таких кусочков собирается [информация]», — рассказал Моисеев. Подробностей он не раскрыл и призвал дождаться официальных результатов расследования.

О том, что Rutube атаковали хакеры, СМИ сообщили 9 мая. Кроме того, в сети распространились данные об утере исходного кода сайта, без которого ресурс невозможно восстановить. В пресс-службе компании подтвердили информацию о кибератаке, но уточнили, что исходный код не был утерян.

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Марина Совина
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