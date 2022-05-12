Уходивший от полицейской погони россиянин сбил ребенка на пешеходном переходе

В Тольятти уходившая от полицейской погони Lada сбила ребенка на пешеходном переходе

В Тольятти россиянин на автомобиле Lada Priora, пытавшийся уйти от погони полиции, сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу ребенка. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telergam-канале.

Издание также опубликовало видео с первыми минутами после происшествия. На кадрах видно, что школьника окружили очевидцы ДТП, которые пытаются оказать ему первую помощь. Судя по записи, серьезных травм ребенок не получил.

Как отмечает издание, мальчика госпитализировали. В настоящий момент сбившего ребенка водителя разыскивает полиция.

Ранее в Выксе автомобиль Lada Priora сбил школьников, которые переходили дорогу. Момент наезда машины на детей попал на видео. На кадрах видно, что от удара несколько несовершеннолетних отбрасывает в сторону.