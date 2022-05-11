Момент наезда машины на переходящих дорогу российских школьников попал на видео

Появилось видео с моментом наезда машины на школьников на пешеходном переходе в Выксе

В сети появилось видео с моментом наезда машины на группу школьников на пешеходном переходе в городе Выксе Нижегородской области днем 11 мая. Его публикует портал «Выкса.рф».

На видео попал момент, когда автомобиль Lada Priora на высокой скорости проезжает перекресток улиц Красные Зори и Островского и врезается в переходящих дорогу школьников. От удара несколько детей отбрасывает в стороны. Предварительно, россиянин ехал на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия пострадали четыре ребенка. Две девочки восьми и 16 лет, а также восьмилетний мальчик получили черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. Он добавил, что еще один девятилетний мальчик получил ушиб коленного сустава.

Прокуратура области начала проверку по факту происшествия.

Ранее в Каменске-Уральском водитель за рулем Lada сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком, которые торопились на автобус.