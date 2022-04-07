В российском городе водитель сбил мать с ребенком на переходе и попал на видео

В Каменске-Уральском водитель Lada сбил мать с ребенком, которые торопились на автобус

В Каменске-Уральском водитель Lada сбил на переходе мать с ребенком, которые торопились на автобус. Кадры случившегося в российском городе опубликовал портал E1.

На появившемся в сети видеоролике показано, как автомобилист не успел затормозить и снес внезапно выскочивших на дорогу женщину с ребенком. Их отбросило на несколько метров. Россиянин тут же вышел из салона машины и начал помогать людям.

В региональной автоинспекции пояснили, что все произошло на перекрестке проспекта Победы и улицы Павлова. По предварительным данным, виновницей ЧП стала женщина. Она вместе с сыном перебегала дорогу на красный сигнал светофора, мотивируя это тем, что боялась опоздать на автобус.

Семилетнего мальчика после случившегося в критическом состоянии доставили в девятую городскую больницу Екатеринбурга. За его жизнь продолжают бороться медики. Мать ребенка получила сотрясение головного мозга и несколько переломов.

По некоторым данным, при госпитализации у россиянки были обнаружены признаки алкогольного опьянения.

Ранее в Кирове водитель BMW сбил семью с 6-летним ребенком на пешеходном переходе. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина на иномарке двигается по трассе. На пешеходном переходе россиянин проезжает на зеленый сигнал светофора, не успевает затормозить и сбивает двух женщин, которые шли с ребенком. Мальчик оказывается на капоте, а затем падает на землю.