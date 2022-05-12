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Онколог предупредил россиян об опасных болезнях из-за сдерживания эмоций

Врач Игорь Самойлов: сдерживание негативных эмоций может вызвать рак и депрессию

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Врач-онколог Игорь Самойлов заявил, что долгое сдерживание негативных эмоций может привести к опасным последствиям. В беседе с «Вечерней Москвой» он предупредил россиян, что это может стать причиной многих болезней нервной системы и дыхания.

По словам медика, попытки постоянно подавлять эмоции наносят сильнейший удар по всему организму, что в долгосрочной перспективе может вызвать развитие рака. Также сдерживаемые негативные чувства плохо сказываются на работе вегетативной нервной системы и внутренних органов. «У пациента возникают одышка, диарея, гипергидроз, бессонница, может появиться изжога. Это называется психосоматический синдром, когда ваше эмоциональное состояние начинает оказывать воздействие и на физическое», — пояснил Самойлов.

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В числе прочих побочных эффектов, вызываемых подавлением чувств, онколог назвал стресс и развитие воспалительных процессов в организме. В то же время, по его мнению, негативные эмоции могут привести к обострению психологических проблем и стать причиной депрессии.

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Наталья Обрядина
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