Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков прокомментировал слухи об «ультиматуме» Киева по «Азовстали»

Песков о слухах про «ультиматум» Киева по «Азовстали»: Не читайте эти Telegram-каналы
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи об «ультиматуме» Киева по «Азовстали». Об этом сообщает РИА Новости.

В одном из российских Telegram-каналов появилась информация о том, что украинские власти якобы поставили ультиматум Москве, связанный с «Азовсталью», где заблокированы украинские боевики. При этом сообщалось и об угрозах в адрес российских военнопленных.

«Не читайте эти Telegram-каналы», — заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что Москва готова дать самый решительный ответ в случае попыток вмешательства других стран в специальную операцию на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польша приготовилась обойтись без газа из «Ямала-Европы»
Минобороны рассказало о карательных рейдах украинских сил в Харьковской области
Минфин Украины оценил расходы на военные нужды с начала спецоперации России
Россиянку оштрафовали за полуобнаженное фото на фоне храма
Работу российской ПВО заметили неподалеку от границы РФ
В России цены на вторичное жилье упали впервые за три года
Сбербанк сообщил о противодействии непрерывным кибератакам
Песков прокомментировал слухи об «ультиматуме» Киева по «Азовстали»
Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Южное
В Rutube назвали возможных виновников взлома видеоплатформы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.