Песков о слухах про «ультиматум» Киева по «Азовстали»: Не читайте эти Telegram-каналы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи об «ультиматуме» Киева по «Азовстали». Об этом сообщает РИА Новости.

В одном из российских Telegram-каналов появилась информация о том, что украинские власти якобы поставили ультиматум Москве, связанный с «Азовсталью», где заблокированы украинские боевики. При этом сообщалось и об угрозах в адрес российских военнопленных.

«Не читайте эти Telegram-каналы», — заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что Москва готова дать самый решительный ответ в случае попыток вмешательства других стран в специальную операцию на Украине.