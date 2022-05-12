Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль пообещал решительный ответ на попытки других стран «влезть» на Украину

Песков заявил о готовности России дать решительный ответ при попытках вмешаться в СВО

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Москва готова дать самый решительный ответ в случае попыток вмешательства других стран в специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так Дмитрий Песков отреагировал на слова зампредседателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева о риске ядерной войны в случае в случае конфликта России и стран НАТО.

Песков пообещал, что Россия не позволит другим государствам «влезть» в ход СВО.

«Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину», — отметил представитель главы государства.

Ранее Владимир Путин заявлял, что в случае попыток вмешательства в ситуацию на Украине со стороны, ответные удары России будут «молниеносными». Президент пообещал использовать средства, которых пока нет у ее «оппонентов».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — денацификация и демилитаризация Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил о последствиях для других стран из-за санкций против России
Путин анонсировал рекордный урожай зерна за всю историю России
В Нидерландах найдены убитыми уроженка России и ее шестилетний сын
Улюкаева заметили с женщиной и шампанским после освобождения
Адель показала новый особняк в Беверли-Хиллз
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Замглавы российского города задержали по делу о 233 сгоревших домах
Впервые зафиксирован рентгеновский взрыв на белом карлике
В России допустили раскол ЕС из-за оплаты газа в рублях
Евросоюз предложил увеличить военную помощь Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.