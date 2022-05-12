Кремль пообещал решительный ответ на попытки других стран «влезть» на Украину

Песков заявил о готовности России дать решительный ответ при попытках вмешаться в СВО

Москва готова дать самый решительный ответ в случае попыток вмешательства других стран в специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так Дмитрий Песков отреагировал на слова зампредседателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева о риске ядерной войны в случае в случае конфликта России и стран НАТО.

Песков пообещал, что Россия не позволит другим государствам «влезть» в ход СВО.

«Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину», — отметил представитель главы государства.

Ранее Владимир Путин заявлял, что в случае попыток вмешательства в ситуацию на Украине со стороны, ответные удары России будут «молниеносными». Президент пообещал использовать средства, которых пока нет у ее «оппонентов».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — денацификация и демилитаризация Украины.