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Собчак рассказала об удивившем ее личном вопросе Сорокина

Телеведущая Собчак рассказала о заданном писателем Сорокиным вопросе о родах
Владимир Сорокин

Владимир Сорокин. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак вспомнила о личном вопросе, который ей задал во время встречи писатель Владимир Сорокин. Подробности она раскрыла в своем Telegram-канале.

Журналистка рассказала, что Сорокин обратился к ней с вопросом сразу после того, как дал ей интервью для журнала L’Officiel. «Мы закончили интервью, и он говорит: "Можно я тоже вам задам один вопрос важный?". Мне великий писатель хочет задать какой-то важный вопрос! Я отвечаю: "Пожалуйста, конечно, вы что, Владимир!". И он говорит: "А вы можете мне рассказать, как вы рожали?"», — написала Собчак.

Телеведущая призналась, что просьба Сорокина сильно удивила ее, но она ответила на вопрос, после чего спросила писателя, почему ему интересна тема родов. «Он говорит: "Ну, просто, это единственное, чему я в жизни завидую… Так как я не рожден женщиной, я никогда не смогу этого испытать. Это моя судьба как мужчины"», — процитировала его журналистка.

Ранее Ксения Собчак пошутила над телеведущим Владимиром Соловьевым, который принес в студию программы «Полный контакт» британскую противотанковую ракету NLAW, привезенную из Донбасса. Она предположила, что журналист пробыл на фронте меньше суток.

Собчак возглавляла журнал о моде L’Officiel с 2014 по 2018 год. В марте 2019 года телеведущая пожаловалась, что ей задолжали зарплату за работу в издании.

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Олег Давыдов
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