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Россиян предупредили о валютном шторме

Аналитик Журавлев объяснил неопределенность на мировом валютном рынке усилением инфляции

Фото: Pixabay

Начальник отдела аналитики и взаимодействия с инвесторами банка «Ренессанс Кредит» Павел Журавлев заявил, что на мировом валютном рынке сохраняется неопределенность. Она усиливается из-за ряда факторов, рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Журавлев предупредил россиян о возможном валютном шторме и объяснил неопределенность на мировом рынке усилением инфляции. Аналитик также указал на геополитическую нестабильность и неизвестность дальнейших действий Федрезерва.

«Одной из причин роста волатильности на рынке FOREX может являться относительная невнятность действий монетарных властей США и еврозоны на фоне роста инфляции. По состоянию на конец апреля рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении составил 8,5 процента в США и 7,5 процента в еврозоне», — объяснил специалист.

Эксперт добавил, что решение США о повышении учетной ставки на 0,25 процентного пункта повлечет за собой неизвестные последствия, если на рынке будет наблюдаться значительная коррекция и замедление экономики. Европейский центральный банк на данный момент сохраняет ставки, но у инвесторов нет единой позиции о его дальнейшей политике. Рост цен на углеводороды на фоне геополитической нестабильности и ускорение инфляции также увеличивает вероятность нового этапа валютной нестабильности.

Ранее в Центробанке назвали причины укрепления рубля. Эту тенденцию в регуляторе объяснили снижением импорта из-за санкций.

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Марина Совина
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