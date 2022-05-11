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В Центробанке назвали причины укрепления рубля

В Центробанке объяснили укрепление рубля снижением импорта из-за санкций против России

Фото: Pixabay

Центробанк сохраняет приверженность к рыночным принципам формирования курса рубля. Он по-прежнему плавающий, однако его динамику определяет новый набор факторов, передает ТАСС со ссылкой на доклад о денежно-кредитной политике Банка России.

В Центробанке назвали причиной укреплений рубля снижение импорта, к которому Россия пришла из-за санкций, введенных против нее.

«Наблюдаемое в последнее время укрепление рубля в значительной степени связано с более низким объемом импорта на фоне санкций и ограничений зарубежными компаниями поставок товаров в Россию и, как следствие, более низким спросом импортеров на валюту», — объяснили представители ведомства.

На курс национальной валюты также влияют курс рубля и денежно-кредитная политика ЦБ, однако более опосредованно, через динамику спроса на импортные товары. При этом потребность в финансовых инструментах теряет свою значимость. Приостановка действия бюджетного правила и ограничения на движение капитала уменьшают способности рынков для сглаживания колебаний курса рубля, поэтому его динамика может быть более волатильной, чем ранее.

Кроме того, регулятор напомнил, что ввел ограничения на движение капитала после блокировки валютных счетов Банка России в конце февраля 2022 года. Это решение приняли, чтобы уменьшить риски для финансовой стабильности. Ослаблять меры контроля за потоками капитала планируют на основе анализа рисков для финансовой стабильности, а не динамики курса национальной валюты.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила последствия снижения ключевой ставки. По ее словам, эта мера позволит экономике России перестроиться.

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Марина Совина
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