Центробанк объяснил последствия снижения ключевой ставки

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки поможет перестройке экономики РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила последствия снижения ключевой ставки. По ее словам, которые приводит ТАСС со ссылкой на доклад Центробанка о денежно-кредитной политике, это поможет перестройке российской экономики без проинфляционных рисков.

Набиуллина отметила, что на сегодняшний день существует пространство для снижения ключевой ставки до конца 2022 года. В этом году прогнозируется диапазон 12,5-14 процентов, на следующий год — 9-11 процентов, на 2024 — 6-8 процентов.

«Возможности и сроки использования этого пространства будут зависеть от поступающей информации, развития ситуации и дальнейшего изменения баланса рисков», — указала глава Центробанка.

Банк России на заседании 29 апреля понизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 14 процентов годовых. Нынешнее снижение стало вторым подряд после резкого повышения ставки 28 февраля. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет решаться вопрос изменения базовой ставки, запланировано на 10 июня.

