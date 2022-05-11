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Центробанк объяснил последствия снижения ключевой ставки

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки поможет перестройке экономики РФ
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила последствия снижения ключевой ставки. По ее словам, которые приводит ТАСС со ссылкой на доклад Центробанка о денежно-кредитной политике, это поможет перестройке российской экономики без проинфляционных рисков.

Набиуллина отметила, что на сегодняшний день существует пространство для снижения ключевой ставки до конца 2022 года. В этом году прогнозируется диапазон 12,5-14 процентов, на следующий год — 9-11 процентов, на 2024 — 6-8 процентов.

«Возможности и сроки использования этого пространства будут зависеть от поступающей информации, развития ситуации и дальнейшего изменения баланса рисков», — указала глава Центробанка.

Банк России на заседании 29 апреля понизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 14 процентов годовых. Нынешнее снижение стало вторым подряд после резкого повышения ставки 28 февраля. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет решаться вопрос изменения базовой ставки, запланировано на 10 июня.

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Марина Совина
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