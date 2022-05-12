Российский дипломат объяснил «тактику подсчета» Киевом потерь российских военных

Зампостпреда РФ при ООН Полянский объяснил, как Украина считает потери российских военных

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил, как Киев подсчитывает число якобы потерь среди российских военных на Украине. Об этом он заявил в интервью UnHerd News.

«Я думаю, что тактика подсчета якобы российских потерь очень проста. Они просто берут статистику Минобороны России об украинских потерях, которая, насколько нам кажется, более-менее точна. А затем они добавляют две-три тысячи человек к ней», — сказал он.

Ранее руководитель комитета по обороне Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов объяснил, почему все больше солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывают оружие и сдаются российским военным. По его мнению, до простых солдат и офицеров ВСУ начинает доходить, что они не за то воюют. Картаполов также уверен, что не нужно отпускать пленных украинцев — есть опасность, что их снова призовут, что лишь затянет ход специальной операции.