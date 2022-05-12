Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Российский дипломат объяснил «тактику подсчета» Киевом потерь российских военных

Зампостпреда РФ при ООН Полянский объяснил, как Украина считает потери российских военных

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил, как Киев подсчитывает число якобы потерь среди российских военных на Украине. Об этом он заявил в интервью UnHerd News.

«Я думаю, что тактика подсчета якобы российских потерь очень проста. Они просто берут статистику Минобороны России об украинских потерях, которая, насколько нам кажется, более-менее точна. А затем они добавляют две-три тысячи человек к ней», — сказал он.

Ранее руководитель комитета по обороне Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов объяснил, почему все больше солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывают оружие и сдаются российским военным. По его мнению, до простых солдат и офицеров ВСУ начинает доходить, что они не за то воюют. Картаполов также уверен, что не нужно отпускать пленных украинцев — есть опасность, что их снова призовут, что лишь затянет ход специальной операции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США заблокировали законопроект о выделении помощи Украине на рекордную сумму
Сен-Пьер заявил о лжи главы UFC из-за боя с Нурмагомедовым
МИД Китая раскритиковал эксплуатацию Латинской Америки и Африки странами Запада
В Белом доме оценили возможность присоединения Украины к НАТО
Ведущий праздников оценил влияние пандемии на запросы москвичей
Европа испытала метановый двигатель для Vega E на замену украинскому
Назван возможный кандидат для обмена Виктора Бута
Белый дом призвал Сенат США срочно проголосовать за рекордную помощь Украине
Премьер Италии призвал Байдена позвонить Путину
В Латвии завели уголовные дела после событий у памятника Освободителям в Риге
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.