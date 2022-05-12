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Модель показала изменения во внешности после нанесения 600 тату

Модель Эмбер Люк с 600 тату по всему телу показала старое фото с чистой кожей

Фото: @amberluke666

Австралийская модель Эмбер Люк показала изменения во внешности после нанесения более 600 тату по всему телу. На ее пост в соцсети обратило внимание издание Daily Star.

Жительница Брисбена, Австралия, выложила коллаж из двух фото. Слева она разместила снимок, сделанный семь лет назад. На старой фотографии девушка запечатлена с русыми волосами, заплетенными в две косы, и в обнажающей зону декольте майке. При этом на кадре видно чистое лицо Люк, черты которого она подчеркнула контрастным макияжем.

На снимке справа модель показала, как выглядит на данный момент. Она позировала с окрашенными в синий и сиреневый цвета прядями и в прозрачном наряде с оборками, сквозь который заметна покрытая узорами кожа. Кроме того, рисунки занимали большую часть лица девушки.

Фото: @amberluke666

«Семилетняя трансформация. Вау! За это время я получила много сведений об анатомии человека. К тому же у меня есть знания о борьбе с инфекциями, о нанесении татуировок и о модификациях тела. Но самое главное, я узнала больше о самой себе», — отметила Люк в подписи к посту.

В декабре 2021 года Эмбер Люк показала поклонникам свое лицо после множества новых процедур. В их число вошли коррекция формы подбородка, введение филлеров в губы, скулы, подбородок и косметологическая процедура, которая убирает мешки под глазами. В подписи к публикации, которая набрала больше 2000 лайков, Люк назвала подписчикам плюсы каждой из них.

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Алина Гостева
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