Эксперт рассказал о резком росте товарооборота России и Китая

Товарооборот Москвы и Пекина в январе-апреле взлетел на 25,9%, до 51 миллиарда долларов

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что Москва и Пекин в условиях западных санкций смогут достичь годового товарооборота в 200 миллиардов долларов раньше запланированного срока. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам эксперта, за первые четыре месяца 2022 года объемы двусторонней торговли резко выросли: в январе-апреле они взлетели на 25,9 процента, достигнув 51 миллиарда долларов.

«Экспорт из Китая в Россию увеличился на 11 процентов, а импорт российских товаров и услуг — почти на 38 процентов», — рассказал Данилин на заседании экспертного совета круглого стола в четверг, 12 мая.

Он уточнил, что положительное сальдо России в январе-апреле достигло 30 миллиардов долларов. «Это очень хороший показатель, говорит о силе нашей экономики», — оценил специалист.

Директор Центра политического анализа заметил, что около 70 процентов экспортируемых в Пекин товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Однако, подчеркнул он, Москва также поставляет медь, медную руду, древесину и морепродукты. Китай, в свою очередь, ввозит в Россию оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

Ранее 13 апреля главное таможенное управление КНР сообщало, что товарооборот России и Китая с января по март взлетел на 28,7 процента в годовом выражении, до 38,17 миллиарда долларов. Экспорт в Россию увеличился на 25,9 процента, до 16,44 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг вырос на 31 процент, до 21,73 миллиарда долларов.